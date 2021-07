Infermieri: Fnopi e sindacati puntano su aumenti stipendi, specializzazioni e riconoscimenti professionali. (Di mercoledì 7 luglio 2021) Incontro Fnopi-sindacati: lavorare assieme al cammino comune della professione Infermieristica. La Federazione nazionale degli ordini delle professioni Infermieristiche incontra le Organizzazioni Sindacali. Proseguendo nell’impegno preso nel programma quadriennale della Fnopi di promuovere con i sindacati, nel rispetto delle rispettive prerogative, una sinergia funzionale allo sviluppo e riconoscimento della professione Infermieristica all’interno dei contratti pubblici e privati e all’interno dell’organizzazione del lavoro. Nell’incontro con Cgil, Cisl, Uil e negli ... Leggi su cityroma (Di mercoledì 7 luglio 2021) Incontro: lavorare assieme al cammino comune della professionestica. La Federazione nazionale degli ordini delle professionistiche incontra le Organizzazioni Sindacali. Proseguendo nell’impegno preso nel programma quadriennale delladi promuovere con i, nel rispetto delle rispettive prerogative, una sinergia funzionale allo sviluppo e riconoscimento della professionestica all’interno dei contratti pubblici e privati e all’interno dell’organizzazione del lavoro. Nell’incontro con Cgil, Cisl, Uil e negli ...

