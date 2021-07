Incidente al parco divertimenti USA: muore bambino di 11 anni e 3 feriti (Di martedì 6 luglio 2021) Incidente in un parco divertimenti negli Stati Uniti fa ribaltare un gommone in acqua e ferisce 3 persone e uccide un bambino. Giostra “Raging River” dell’Adventureland Park di AltoonaIn America il divertimento finisce in tragedia, un bambino è morto ieri, domenica 4 luglio, in un parco divertimenti negli Stati Uniti a causa di un Incidente. Il gommone si è ribaltato in acqua ferendo gravemente anche un altro bambino, mentre altri due hanno riportato ferite lievi. La tragedia ha avuto luogo all’Adventureland Park di Altoona, in Iowa, il ... Leggi su ck12 (Di martedì 6 luglio 2021)in unnegli Stati Uniti fa ribaltare un gommone in acqua e ferisce 3 persone e uccide un. Giostra “Raging River” dell’Adventureland Park di AltoonaIn America il divertimento finisce in tragedia, unè morto ieri, domenica 4 luglio, in unnegli Stati Uniti a causa di un. Il gommone si è ribaltato in acqua ferendo gravemente anche un altro, mentre altri due hanno riportato ferite lievi. La tragedia ha avuto luogo all’Adventureland Park di Altoona, in Iowa, il ...

Advertising

PasqualeMarro : Incidente al parco divertimenti: muore bimbo di 11 anni, 3 feriti gravi - glooit : Incidente al parco divertimenti, gommone si ribalta in acqua: muore bimbo di 11 anni, 3 feriti gravi leggi su Gloo… - SilvestriP : Ancora un fuori programma con una targa: il drappo non scende e la sindaca #Raggi chiede aiuto. Il piccolo incident… - mina_parco : RT @repubblica: ?? Incidente sul Garda, arrestato il tedesco alla guida del motoscafo che ha travolto e ucciso Umberto e Greta - AleColumn99 : @fastricciardo Esatto, il percorso 'logico' è quello Ti qualifichi, poi corri mezz'ora per incasinare un po' e maga… -