Incentivi auto - In arrivo altri 250 milioni: ipotesi bonus anche per chi acquista un usato Euro 6 (Di martedì 6 luglio 2021) Tutto pronto per la terza tornata di Incentivi: salvo sorprese dell'ultim'ora, con l'entrata in vigore del cosiddetto decreto Sostegni bis - probabilmente attorno al 25 luglio - saranno disponibili altri 250 milioni di Euro per sostenere l'acquisto di auto a basse emissioni con rottamazione di vecchie vetture inquinanti, più altri 50 milioni per i veicoli commerciali. La novità rispetto al passato, però, riguarda il sostegno all'acquisto di auto usate di ultima generazione, una storica proposta di Quattroruote che finalmente sembra aver fatto breccia nel ... Leggi su quattroruote (Di martedì 6 luglio 2021) Tutto pronto per la terza tornata di: salvo sorprese dell'ultim'ora, con l'entrata in vigore del cosiddetto decreto Sostegni bis - probabilmente attorno al 25 luglio - saranno disponibili250diper sostenere l'acquisto dia basse emissioni con rottamazione di vecchie vetture inquinanti, più50per i veicoli commerciali. La novità rispetto al passato, però, riguarda il sostegno all'acquisto diusate di ultima generazione, una storica proposta di Quattroruote che finalmente sembra aver fatto breccia nel ...

Ecodallecitta : #incentivi #auto L’emendamento al decreto #sostegnibis in commissione Bilancio - PMI_it : Emendamenti al Sostegni bis: novità fiscali ed eco-incentivi auto: Dilazioni Rottamazione-ter, esenzioni IMU per ma… - Qualenergiait : Incentivi auto, proroga in arrivo - TheItalianTimes : ?? NUOVI INCENTIVI AUTO 2021 Tra gli #emendamenti al #decretoSostegnibis ce n’è uno che punta a #rifinanziare il… -