Inaugurata oggi la nuova Neuropsichiatria infantile di Niguarda con il Vice Presidente di Regione Lombardia | Letizia Moratti

(Di martedì 6 luglio 2021) Lastruttura, di oltre 1.000 metri quadrati, già sede di attività di, nasce da una ristrutturazione organizzativa e funzionale che ha permesso di unificare equipe specialistiche diverse per dare vita ad un unico centro completo per la presa in carico dei bisogni connessi allo sviluppo neuropsichico, fisiologico e patologico, del bambino e dell’adolescente. In particolare sono attivi percorsi dedicati all’assistenza di bambini età compresa tra 0 e 18 anni con ritardi dell’organizzazione neuromotoria, disabilità complesse, disturbi del neurosviluppo, del linguaggio e dell’apprendimento, disturbi emotivo-comportamentali e relazionali, ...

