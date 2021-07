In Russia è record di morti per Covid: 737 in 24 ore, mai così tanti. Il 54% della popolazione contrario al vaccino (Di martedì 6 luglio 2021) Per la prima volta dall’inizio della pandemia la Russia ha registrato oltre 700 morti a causa del Covid, per esattezza 737. Un numero mai toccato prima d’ora, che segnala ancora una volta la crescente emergenza nel Paese, sottoposto a un’inedita pressione di contagi causa variante Delta e dove la vaccinazione resta ancora poco diffusa. Secondo un recente sondaggio del Levada Center, infatti, il 54% dei russi è contrario all’inoculazione del siero. In tutto le vittime del Covid sono 139.316. Quasi il doppio rispetto alle cifre ufficiali fornite dal governo di Mosca, è invece il numero dei ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 6 luglio 2021) Per la prima volta dall’iniziopandemia laha registrato oltre 700a causa del, per esattezza 737. Un numero mai toccato prima d’ora, che segnala ancora una volta la crescente emergenza nel Paese, sottoposto a un’inedita pressione di contagi causa variante Delta e dove la vaccinazione resta ancora poco diffusa. Secondo un recente sondaggio del Levada Center, infatti, il 54% dei russi èall’inoculazione del siero. In tutto le vittime delsono 139.316. Quasi il doppio rispetto alle cifre ufficiali fornite dal governo di Mosca, è invece il numero dei ...

Covid, in Russia nuovo record di morti: 737 in 24 ore Confermati nell'ultima giornata 23.378 nuovi casi Nuovo record di morti in Russia per cause riconducibili al Covid. Lo ha reso noto la task force russa incaricata di monitorare l'andamento della pandemia nel Paese, riferendo di 737 morti nelle ultime 24 ...

Record di morti per la Russia: ma quasi nessuno prenota lo Sputnik Corriere della Sera Covid, in Russia nuovo record di decessi: 737 in 24 ore Roma, 6 lug. (askanews) - La Russia ha registrato un nuovo record di decessi legati alla pandemia di coronavirus: nelle ultime 24 ore sono morti ...

