In risalita i contagi, ma solo 2% posti letto occupati da pazienti Covid (Di martedì 6 luglio 2021) Sono ormai quasi del tutto svuotate le terapie intensive italiane. Secondo il monitoraggio dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas), aggiornato al 5 luglio, ormai solo il 2% dei posti letto complessivi è occupato da pazienti Covid. Ed è del 2% anche il tasso di occupazione dei posti letto da parte di persone contagiate dal Sars-Cov-2 nei reparti non di area critica, come Malattie infettive, Medicina interna e Pneumologia. A fine marzo, le terapie intensive Covid erano al 41% e i ricoveri al 44%. Da allora, grazie ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 6 luglio 2021) Sono ormai quasi del tutto svuotate le terapie intensive italiane. Secondo il monitoraggio dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas), aggiornato al 5 luglio, ormaiil 2% deicomplessivi è occupato da. Ed è del 2% anche il tasso di occupazione deida parte di personeate dal Sars-Cov-2 nei reparti non di area critica, come Malattie infettive, Medicina interna e Pneumologia. A fine marzo, le terapie intensiveerano al 41% e i ricoveri al 44%. Da allora, grazie ...

Advertising

TgLa7 : #Speranza: risalita contagi Paesi #Ue e nel mondo, cautela. Campagna vaccini strumento essenziale - infoitinterno : Variante Delta, Speranza: «Contagi in risalita nonostante i vaccini, serve massima cautela» - aspettaaspetta : RT @matteo_rivi: Variante Delta, Speranza: «Contagi in risalita nonostante i vaccini, serve massima cautela» NONOSTANTE I VACCINI.... ??… - HuffPostItalia : In risalita i contagi, ma solo 2% posti letto occupati da pazienti Covid - matteo_rivi : Variante Delta, Speranza: «Contagi in risalita nonostante i vaccini, serve massima cautela» NONOSTANTE I VACCINI.… -