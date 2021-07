In Italia solo il 2% dei posti letto in terapia intensiva è occupato da pazienti Covid. A fine marzo era il 41% (Di martedì 6 luglio 2021) Buone notizie dai reparti ospedalieri Italiani: le terapie intensive, secondo il monitoraggio dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas), si sono ormai quasi del tutto svuotate. I dati, aggiornati al 5 luglio, dicono che ad oggi solo il 2% dei posti letto complessivi è occupato da pazienti affetti da Coronavirus. Ed è del 2% anche il tasso di occupazione dei posti letto da parte di persone contagiate dal Sars-Cov-2 nei reparti non di area critica, come malattie infettive, medicina interna e pneumologia. A fine ... Leggi su open.online (Di martedì 6 luglio 2021) Buone notizie dai reparti ospedalierini: le terapie intensive, secondo il monitoraggio dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas), si sono ormai quasi del tutto svuotate. I dati, aggiornati al 5 luglio, dicono che ad oggiil 2% deicomplessivi èdaaffetti da Coronavirus. Ed è del 2% anche il tasso di occupazione deida parte di persone contagiate dal Sars-Cov-2 nei reparti non di area critica, come malattie infettive, medicina interna e pneumologia. A...

