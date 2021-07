In Australia il Covid ferma di nuovo i Gran Premi di F1 e MotoGP (Di martedì 6 luglio 2021) AGI - Per il secondo anno consecutivo, a causa delle restrizioni e dei problemi logistici provocati dalla pandemia di Covid-19, gli organizzatori dei Gran Premi di Formula 1 e MotoGp in Australia hanno annullato gli eventi. Il presidente dell'Australian Grand Prix Corporation, Paul Little, non ha nascosto la sua "profonnda" delusione e si è detto consapevole della "sfida che l'Australia deve affrontare con le attuali restrizioni ai viaggi internazionali", sottolineando "l'importanza delle vaccinazioni". Leggi su agi (Di martedì 6 luglio 2021) AGI - Per il secondo anno consecutivo, a causa delle restrizioni e dei problemi logistici provocati dalla pandemia di-19, gli organizzatori deidi Formula 1 e MotoGp inhanno annullato gli eventi. Il presidente dell'd Prix Corporation, Paul Little, non ha nascosto la sua "profonnda" delusione e si è detto consapevole della "sfida che l'deve affrontare con le attuali restrizioni ai viaggi internazionali", sottolineando "l'importanza delle vaccinazioni".

Advertising

piccioniovunque : Cancellano il gran premio di F1 in Australia causa covid, però gli inglesi possono giocare una partita di calcio in… - Limbolimbo18 : Ormai la narrativa #covid resiste solo in EU, Australia e Canada. Il resto del mondo ormai si è risvegliato. Ecco p… - HeyoMinion : @gsflairarcorde1 @SHomburg Ultra-contagious ?? - uomok58 : RT @AndreaVenanzoni: Meno male, è arrivata anche la variante Lambda, da non confondere con la variante Lambada particolarmente diffusa in S… - matteomp84 : RT @radio3mondo: Il podcast dell'approfondimento di oggi condotto da Anna Maria Giordano su @Radio3tweet con @dfisi @matteomp84 Mary Rimola… -