Imprese: Unicredit sostiene export Mae con 35 mln, garanzia Sace (Di martedì 6 luglio 2021) Milano, 6 lug. (Adnkronos) - Unicredit sostiene Mae con un'operazione di export financing per un valore di 35 milioni di euro, e con garanzia di Sace. Si tratta di un'iniziativa che consentirà all'azienda piacentina, che progetta e installa impianti per la produzione di materie plastiche espanse e fibre sintetiche, di realizzare una commessa sulla Cina per 73,5 milioni di euro, per la realizzazione di impianti destinati alla produzione di fibra di carbonio. Mae ha una forte propensione all'export ed internazionalizzazione: la quota export 2019 copre oltre il 95% del giro ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 6 luglio 2021) Milano, 6 lug. (Adnkronos) -Mae con un'operazione difinancing per un valore di 35 milioni di euro, e condi. Si tratta di un'iniziativa che consentirà all'azienda piacentina, che progetta e installa impianti per la produzione di materie plastiche espanse e fibre sintetiche, di realizzare una commessa sulla Cina per 73,5 milioni di euro, per la realizzazione di impianti destinati alla produzione di fibra di carbonio. Mae ha una forte propensione all'ed internazionalizzazione: la quota2019 copre oltre il 95% del giro ...

Advertising

TV7Benevento : Imprese: Unicredit sostiene export Mae con 35 mln, garanzia Sace... - UniCredit_IT : #OneUniCredit: il 3° appuntamento di #italianEXPerience, ciclo d’incontri online dedicati ai settori industriali de… - GazzChianti : CHIANTI - @UniCredit_PR: accordo con il Consorzio Vino @chianticlassico per sostenere la crescita delle aziende. Gr… - dercole71 : RT @CamComTorino: C'è tempo ?? fino al 27 luglio ?? per candidarsi al Premio 'Chiave a Stella', il riconoscimento per le imprese che innovano… - camcom_pno : RT @CamComTorino: C'è tempo ?? fino al 27 luglio ?? per candidarsi al Premio 'Chiave a Stella', il riconoscimento per le imprese che innovano… -