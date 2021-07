Impossibile Raffaella Carrà | il suo dramma segreto | a 40 anni | la sua vita stravolta per sempre

(Di martedì 6 luglio 2021) Il mondo della tv è ancora scosso per la morte di. Se n'è andata a 78e nessuno sapeva nulla della sua malattia. Ora su tutti i siti e i giornali c'è il suo ritratto. E Maria Volpe sul Corriere della Sera ricorda quella donna tuttofare in tv: ballerina, cantante, presentatrice, autrice. Insomma, una donna davvero inimitabile. "Si è spenta alle 16.20 di lunedì 5 luglio, dopo una malattia che - ha spiegatoJapino - ìda qualche tempo aveva attaccato quel suo corpo così minuto eppure così pieno di straripante energia. Una forza inarrestabile la sua, che l'ha imposta ai vertici dello star system ...

Advertising

genesi20_03 : RT @Ri_Ghetto: Se ne va a 78 anni l’immensa Raffaella Carrà, regina della tv, artista completa e una delle eccellenze del nostro paese. Son… - setidicessi : Che poi, le canzoni di Raffaella, esprimono quella voglia di leggerezza, di libertà e di voglia di vivere, che è im… - FerroMartina2 : RT @Ri_Ghetto: Se ne va a 78 anni l’immensa Raffaella Carrà, regina della tv, artista completa e una delle eccellenze del nostro paese. Son… - Silvanella8 : RT @Lucaaaa01: Impossibile dimenticarla Buon viaggio Raffaella.... - Ulisse0672 : RT @IlBacchettone: Anche tu ci hai lasciato troppo presto. Ora potrete ballare di nuovo insieme lassù, tu e Diego. Ti abbiamo amato tanto,… -

Ultime Notizie dalla rete : Impossibile Raffaella

Fiesta, Pedro, Ballo Ballo: èmenzionare tutte le hit in classifica. Nel '78 con Do It ...Carrà, dall'ombelico nudo al 'casco' dei capelli di Vergottini, lo stile di una star Da ...Pronto,? è l'apoteosi del mezzogiorno rianimato sulla tv pubblica (dietro dietro c'è Funari in Rai e poi Mike e Corrado su Canale5), la cimadi una trasformazione definitiva ...Non è proprio piaciuto il tweet con il quale Barbara D’Urso ha pensato di omaggiare Raffaella Carrà a poche ore dalla morte, tant’è ...L'improvvisa scomparsa di Raffaella Carrà ha provocato un dispiacere enorme nel mondo dello spettacolo. In tanti hanno sentito il desiderio di darle il proprio addio: Vasco Rossi, Tiziano Ferro, Simon ...