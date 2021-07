Immenhof – L’avventura di un’estate: trama, cast, trailer e streaming del film (Di martedì 6 luglio 2021) su Rai 2 Immenhof – L’avventura di un’estate è il film in onda questa sera, martedì 6 luglio 2021, su Rai 2 dalle 21.20. Si tratta di un film del 2019 per tutta la famiglia diretto da Sharon von Wietersheim, con Leia Holtwick, Moritz Bäckerling, Laura Berlin, Ella Päffgen, Rafael Gareisen e Valerie Huber. Il titolo originale di questa pellicola tedesca è Immenhof – Das Abenteuer eines Sommers. Ma qual è la trama, il cast, il trailer e dove vederlo in streaming? Ecco tutte le informazioni nel ... Leggi su tpi (Di martedì 6 luglio 2021) su Rai 2diè ilin onda questa sera, martedì 6 luglio 2021, su Rai 2 dalle 21.20. Si tratta di undel 2019 per tutta la famiglia diretto da Sharon von Wietersheim, con Leia Holtwick, Moritz Bäckerling, Laura Berlin, Ella Päffgen, Rafael Gareisen e Valerie Huber. Il titolo originale di questa pellicola tedesca è– Das Abenteuer eines Sommers. Ma qual è la, il, ile dove vederlo in? Ecco tutte le informazioni nel ...

Advertising

_PuntoZip_ : Stasera in TV: “Immenhof – L’avventura di un’estate”, su Rai2. Con Leia Holtwick e Moritz Backerling - LorenzoMainieri : Immenhof - L'avventura di un estate: alle 21:20 su @RaiDue - Astralus : Stasera in tv: “Immenhof – L’avventura di un’estate” su Rai 2 - cineblogit : Stasera in tv: “Immenhof – L’avventura di un’estate” su Rai 2 - Ash71Pietro : Stasera in tv: “Immenhof – L’avventura di un’estate” su Rai 2 -

Ultime Notizie dalla rete : Immenhof L’avventura Stasera in tv martedì 6 luglio su Rai 2, «Immenhof - L'avventura di un'estate»: curiosità e trama del film con Leia Holtwick Il Messaggero