(Di martedì 6 luglio 2021) La capacità di adattarsi alla situazione. Per un allenatore è fondamentale e Ralflo sa bene. Il tecnico tedesco è sempre stato visto (specie in Germania e Austria, ovviamente) come un ...

Advertising

ETGazzetta : Illuso e scaricato dal Milan (e da altri club), Rangnick cambia 'mestiere' #calciomercato -

Ultime Notizie dalla rete : Illuso scaricato

La Gazzetta dello Sport

La capacità di adattarsi alla situazione. Per un allenatore è fondamentale e Ralf Rangnick lo sa bene. Il tecnico tedesco è sempre stato visto (specie in Germania e Austria, ovviamente) come un ......position straordinaria (e anche un po' fortunata per la scia di Hamilton) che forse avevaun ... o forse si sente sempre piùdal team, che l'ha incolpato pure del problema al pit stop a ...