Il virologo Menichetti | ' I vaccinati contagiati dalla variante Delta non contagiano gli altri'

(Di martedì 6 luglio 2021) Siamo lontani dai numeri registratiGran Bretagna per la, ma occorre assolutamente essere prudenti, anche se i vaccini in questo senso sembrano essere una sicurezza. "I...

Advertising

globalistIT : - globalistIT : -

Ultime Notizie dalla rete : virologo Menichetti

Globalist.it

Lo dice ilFrancesco, primario di Malattie infettive all'ospedale di Pisa. outstream "Però - avverte l'esperto - tutto questo è quanto noi riteniamo possa accadere nella realtà ..."Dovremmo raggiungere l'80% dei vaccinati a ciclo completo", ha dichiarato all'Adnkronos ilFrancesco, primario di Malattie infettive all'ospedale di Pisa. Sembra quindi ...Siamo lontani dai numeri registrati dalla Gran Bretagna per la variante Delta, ma occorre assolutamente essere prudenti, anche se i vaccini in questo senso sembrano essere una sicurezza. "I vaccinati ...Con la diffusione della variante Delta del coronavirus cambia anche la soglia di persone vaccinate o guarite necessaria per raggiungere ...