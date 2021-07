Il vademecum dei medici di base-infettivologi sulle cure anti-Covid a casa (Di martedì 6 luglio 2021) AGI - Pronto un documento congiunto frutto della collaborazione tra i medici di famiglia della Simg e gli infettivologi Simit, un manuale per tutta la classe medica che promuove la medicina del territorio e favorisce l'assistenza domiciliare, partendo dal presupposto che al momento l'unica terapia certa contro il Covid-19 sono gli anticorpi monoclonali, in continua evoluzione. Lo comunicano le due società. Il Progetto "Il percorso del paziente con Covid-19 dalle cure domiciliari tradizionali al linkage to care con i centri specialistici", organizzato dalla Simg - ... Leggi su agi (Di martedì 6 luglio 2021) AGI - Pronto un documento congiunto frutto della collaborazione tra idi famiglia della Simg e gliSimit, un manuale per tutta la classe medica che promuove lana del territorio e favorisce l'assistenza domiciliare, partendo dal presupposto che al momento l'unica terapia certa contro il-19 sono glicorpi monoclonali, in continua evoluzione. Lo comunicano le due società. Il Progetto "Il percorso del paziente con-19 dalledomiciliari tradizionali al linkage to care con i centri specialistici", organizzato dalla Simg - ...

