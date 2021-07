Il 'Vaccini tour' conquista i cittadini: a Trappeto 200 adesioni (Di martedì 6 luglio 2021) Prima uscita ufficiale per 'Vaccini tour', il viaggio dei medici Usca della struttura commissariale nei paesi del Palermitano per immunizzare il più possibile. Oltre all'hub della Fiera del ... Leggi su palermotoday (Di martedì 6 luglio 2021) Prima uscita ufficiale per '', il viaggio dei medici Usca della struttura commissariale nei paesi del Palermitano per immunizzare il più possibile. Oltre all'hub della Fiera del ...

Minnucci: 'Vaccini in Tour serve a non lasciare indietro nessuno' 'La Regione Lazio non lascerà indietro nessuno, la battaglia contro il Covid - 19 sarà condotta capillarmente per uscire presto dalla crisi sanitaria, l'iniziativa Vaccini in tour ne è un esempio lampante'. Lo ha dichiarato il Consigliare regionale Emiliano Minnucci 'Dal 5 al 16 Luglio la Campagna vaccinale della Regione Lazio nella ASL Roma 4 sarà anche ...

Carasco: domani arriva Gulliver, vaccinazioni in piazza Alpini Dal Comune di Carasco riceviamo e pubblichiamo Il tour itinerante “Il Viaggio di Gulliver”Il tour itinerante “Il Viaggio di Gulliver”, tra i Comuni della ...

