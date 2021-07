Il taglio di capelli corto per l’estate è quello di Charlene di Monaco FOTO

Leggi su velvetmag

(Di martedì 6 luglio 2021)ideale per2021? L’ispirazione perfetta arriva dadi, che ha fatto del suo look un messaggio anticonformista in piena regola. La moglie del principe Alberto ha causato parecchio chiacchiericcio a corte negli ultimi mesi, anche per via dei suoi look originali. La principessa, tra le ultime proposte, ha optato per undrasticamenteche in realtà non è così nuovo come sembra. Già in passato,aveva scelto tagli molto corti, puntando soprattutto a pixie bob. Ma l’acconciatura più recente è sicuramente ...