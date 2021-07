Il significato dei successi della celebre showgirl Raffaella Carrà (Di martedì 6 luglio 2021) Rumore era la canzone preferita della showgirl, il significato della canzone è personale e ha raggiunto un sacco di persone, non solo in Italia ma anche all'estero. Raffaella Carrà: testo e significato della canzone Rumore su Donne Magazine. Leggi su donnemagazine (Di martedì 6 luglio 2021) Rumore era la canzone preferita, ilcanzone è personale e ha raggiunto un sacco di persone, non solo in Italia ma anche all'estero.: testo ecanzone Rumore su Donne Magazine.

Advertising

RenatoSavoia : RT @runner_me_: Comprendo che in molti diquisiscono di diritto e non di economia in quanto convinti di poter capire facilmente il significa… - Aurorasmile13 : @0_skywatcher @LadyButterflai @siria97_ Se non vedi significato in ciò che ho scritto è la dimostrazione che anche… - canyvonmvoon : secondo me è bruttissimo dire che un tatuaggio è brutto (non parlo dei ragazzi, ma proprio in generale) perché non… - a_casamassima : @PoliticallyUn11 @_MrWolf_ La Legge Mancino esiste da decenni e parla esplicitamente sia di 'atti discriminatori' c… - undici_sarah : @1971_elena @stanzaselvaggia 1-0 per la Lucarelli, visto che zorzi non conosce neanche il significato dei verbi che usa -