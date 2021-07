Il ritorno di Tusk in Polonia ha un sapore europeo (Di martedì 6 luglio 2021) Donald Tusk torna in Polonia e c’è chi lo accoglie da eroe, chi sbuffa, chi applaude, chi fischia e chi lancia sospiri di sollievo. Donald Tusk potrebbe essere sì la soluzione agli scricchiolii del partito che ha fondato nel 2001, Piattaforma civica (Po), ma anche un catalizzatore di scontento da parte del principale partito rivale, il PiS, che governa la Polonia dal 2015 con politiche illiberali. Tornando, Tusk si rimette in gioco, perché ha capito che la battaglia che sta portando avanti presso le istituzioni europee da sette anni, è arrivato il momento di condurla in patria. Tusk ha ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 6 luglio 2021) Donaldtorna ine c’è chi lo accoglie da eroe, chi sbuffa, chi applaude, chi fischia e chi lancia sospiri di sollievo. Donaldpotrebbe essere sì la soluzione agli scricchiolii del partito che ha fondato nel 2001, Piattaforma civica (Po), ma anche un catalizzatore di scontento da parte del principale partito rivale, il PiS, che governa ladal 2015 con politiche illiberali. Tornando,si rimette in gioco, perché ha capito che la battaglia che sta portando avanti presso le istituzioni europee da sette anni, è arrivato il momento di condurla in patria.ha ...

