Il punto sulla campagna vaccinale in Italia e l’attenzione sul ritorno a scuola (Di martedì 6 luglio 2021) Procede la campagna di vaccinazione contro il Covid-19 in Italia, ma secondo il generale Figliuolo, commissario straordinario per l’emergenza epidemiologica, va richiamata l’attenzione di alcune fasce della popolazione. Intervenuto presso l’hub vaccinale di Acea a Roma, il commissario ha fatto il punto della situazione vaccini in Italia. All’ordine del giorno anche il ritorno a scuola previsto per settembre e il punto sulle dosi disponibili per le Regioni. Covid-19 e vaccini in Italia: il punto della ... Leggi su velvetmag (Di martedì 6 luglio 2021) Procede ladi vaccinazione contro il Covid-19 in, ma secondo il generale Figliuolo, commissario straordinario per l’emergenza epidemiologica, va richiamatadi alcune fasce della popolazione. Intervenuto presso l’hubdi Acea a Roma, il commissario ha fatto ildella situazione vaccini in. All’ordine del giorno anche ilprevisto per settembre e ilsulle dosi disponibili per le Regioni. Covid-19 e vaccini in: ildella ...

Advertising

MonicaCirinna : Ottima ricostruzione di @Dario_Accolla per @gaypostit sulle reazioni alle modifiche al #DdlZan proposte da… - pupagds : mi ha punto un insetto sulla t3tta, mi si è spezzata malissimo un’unghia, mi è caduta l’acqua sul telefono e la gio… - M_Lanzi73 : @SimoneAlliva Ormai sono tutti paladini delle istanze lgtb! Sono nauseato! Mercanteggiare sulla nostra pelle non pu… - Pakito10190143 : @junike420 @NorthStar_Efp Dal tuo commento si capisce che non hai compreso chi è dayane. Dayane se ne fotte degli a… - Sakurauchi_Hime : RT @ElianoReale: @giorgiogilestro Interessante il punto che diritti e libertà possano essere compressi sulla base di 'ipotesi evoluzionisti… -