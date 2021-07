Il premier del Lussemburgo Bettel ricoverato per Covid: “Condizioni serie ma stabili” (Di martedì 6 luglio 2021) Era risultato positivo dopo il summit europeo di Bruxelles a fine giugno. Il ministro delle Finanze incaricato della gestione degli affari correnti Leggi su lastampa (Di martedì 6 luglio 2021) Era risultato positivo dopo il summit europeo di Bruxelles a fine giugno. Il ministro delle Finanze incaricato della gestione degli affari correnti

Advertising

RaffaeleFitto : Sarà la #Slovenia a guidare la presidenza #UE per questo semestre Oggi a #Strasburgo il premier @JJansaSDS ha tenut… - fanpage : Un eventuale partito dell'ex premier Giuseppe Conte avrebbe più consensi del M5S - Giorgiolaporta : Se #Conte non ha visione politica, #Grillo dovrebbe spiegare come mai lo abbia indicato come Premier. Fino a 3 mesi… - flaviadonati : @InOndaLa7 Bassetti bugiardo: il responsabile medico presente alla conferenza stampa di Boris J si è dissociato d… - DiamanteGiallo : #Bassetti elogia le scelte del premier inglese e sostiene che nei prossimi mesi, in Italia, ci saranno 7/8mila mort… -