Il Pensiero di Santa Teresa di Lisieux per oggi 6 Luglio 2021 – Video

"La terra è il luogo del nostro esilio, e noi siamo viandanti" è il Pensiero dei santi di oggi. Un insegnamento senza tempo. oggi vi proponiamo una perla tratta dai tanti pensieri di Santa Teresa di Lisieux. Meditiamo le parole di questa piccola grande Santa. "La terra è il luogo del nostro esilio, e L'articolo proviene da La Luce di Maria.

