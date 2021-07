Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole, anticipazioni oggi 6 luglio (Di martedì 6 luglio 2021) Il Paradiso delle Signore 4 e Un Posto al Sole, anticipazioni oggi martedì 6 luglio. Federico non riesce a perdonare Roberta. Umberto parla con Marta e Vittorio della sua preoccupazione per Adelaide. Luciano comincia la restituzione a Clelia dei soldi per l’operazione di Federico. L’intervento di Filippo è andato bene ma lascerà delle conseguenze al Sartori: Serena e Roberto sono distrutti dalla notizia. Rossella è in crisi per la storia Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di martedì 6 luglio 2021) Il4 e Unalmartedì 6. Federico non riesce a perdonare Roberta. Umberto parla con Marta e Vittorio della sua preoccupazione per Adelaide. Luciano comincia la restituzione a Clelia dei soldi per l’operazione di Federico. L’intervento di Filippo è andato bene ma lasceràconseguenze al Sartori: Serena e Roberto sono distrutti dalla notizia. Rossella è in crisi per la storia Articolo completo: dal blog SoloDonna

