Il Papa ha fatto colazione e ha camminato

(Di martedì 6 luglio 2021) AGI - Procede bene il decorso post-operatorio diFrancesco, ricoverato da domenica pomeriggio al Policlinico Gemelli di Roma per un intervento chirurgico per stenosi diverticolare del sigma. Il direttore della Sala Stampa della Santa Sede Matteo Bruni riferisce in un Bollettino che "Sua SantitàFrancesco ha riposato bene durante la notte. Questa mattina ha, ha letto alcuni quotidiani e si è alzato per camminare”. “Il decorso post-operatorio - aggiunge Bruni sulla base delle indicazioni dei medici che hanno in cura il Pontefice - è regolare. Gli esami di controllo di routine sono buoni”.