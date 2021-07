"Il mio appello ai media". Figliuolo si gioca l'ultima carta: ecco come non far saltare la campagna vaccinale (Di martedì 6 luglio 2021) Fissa gli obiettivi, il generale Francesco Paolo Figliuolo. La variante Delta incombe, il contagio da coronavirus sembra essere sul punto di risalire. E così, a margine della visita alle multiservizi Acea di Roma, ecco che il commissario all'emergenza suona la carica. "Noi dobbiamo arrivare entro fine settembre ad avere l'80% della platea dei vaccinabili vaccinati", premette l'alpino. Che aggiunge: "Chiedo anche ai media di fare uno sforzo di persuasione perché non vorrei che poi, al di là delle dosi, mancassero i cittadini da vaccinare". "Per quanto riguarda le dosi - assicura Figliuolo - noi siamo in grado di ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 6 luglio 2021) Fissa gli obiettivi, il generale Francesco Paolo. La variante Delta incombe, il contagio da coronavirus sembra essere sul punto di risalire. E così, a margine della visita alle multiservizi Acea di Roma,che il commissario all'emergenza suona la carica. "Noi dobbiamo arrivare entro fine settembre ad avere l'80% della platea dei vaccinabili vaccinati", premette l'alpino. Che aggiunge: "Chiedo anche aidi fare uno sforzo di persuasione perché non vorrei che poi, al di là delle dosi, mancassero i cittadini da vaccinare". "Per quanto riguarda le dosi - assicura- noi siamo in grado di ...

