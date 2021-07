Il Milan ci prova per Insigne | le ultime

Leggi su rompipallone

(Di martedì 6 luglio 2021) Ilfa sul serio per Lorenzodel Napoli. Il capitano azzurro, infatti, è sempre più lontano dal rinnovo di contratto – in scadenza a giugno 2022 – e Maldini vorrebbe portarlo ao. Una situazione non semplice quella in casa Napoli:, infatti, chiede uno stipendio molto elevato da 5,5mln netti a stagione, mentre gli azzurri sono fermi su un rinnovo da 3,5.I rossoneri, infatti, sono alla ricerca di un 10 dae che possa sostituire Hakan Calhanoglu. Maldini vorrebbe regalare a Pioli un top player per quel ruolo e il nome ...