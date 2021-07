Il mezzo di lusso del futuro? Il treno in vetro smart da 350 milioni di dollari (Di martedì 6 luglio 2021) Vedendo per la prima volta questo incredibile progetto di mezzo futuro, un treno lungo quasi 400 metri e con 14 carrozze che sfrecciano a tutta velocità, la prima cosa che ci è venuta in mente è la sezione di prima classe di Snowpiercer (graphic novel, poi film del 2013 e poi recente e notevole serie serie su Netflix). Per fortuna in questo caso non si immagina un mezzo nel futuro post apocalittico e un mondo ghiacciato, ma un modo nuovo per esplorare le bellezze del mondo. Il treno è uno dei mezzi di trasporto più legati all'idea del viaggio avventuroso e romantico (come l'Orient ... Leggi su gqitalia (Di martedì 6 luglio 2021) Vedendo per la prima volta questo incredibile progetto di, unlungo quasi 400 metri e con 14 carrozze che sfrecciano a tutta velocità, la prima cosa che ci è venuta in mente è la sezione di prima classe di Snowpiercer (graphic novel, poi film del 2013 e poi recente e notevole serie serie su Netflix). Per fortuna in questo caso non si immagina unnelpost apocalittico e un mondo ghiacciato, ma un modo nuovo per esplorare le bellezze del mondo. Ilè uno dei mezzi di trasporto più legati all'idea del viaggio avventuroso e romantico (come l'Orient ...

Advertising

allorosperanze : RT @formulemma: Mi fanno ridere (per non piangere) i ricchi che, dall’alto dei loro hotel di lusso, mezzo metro di strada in taxi, e soldi… - formulemma : Mi fanno ridere (per non piangere) i ricchi che, dall’alto dei loro hotel di lusso, mezzo metro di strada in taxi,… - LucaChePalle : @imballoionico @Lorenzo_Dedalus Credo che Lorenzo volesse intendere: se ti fanno una raccolta fondi per “aiutarti a… - SeiMorte : @BiologiScienza Beati voi che dopo un anno e mezzo vi permettete pure il lusso di disquisire su 'chi causa le varia… - Undo87918743 : @SimoPillon Prima dice che i genitori hanno il dovere di educare, ma se educano alla tolleranza allora non bisogna… -

Ultime Notizie dalla rete : mezzo lusso "Cos'è un bene di primaria importanza?" "Due milioni e mezzo sono le donne italiane in situazione di povertà assoluta - sottolineano i Gd - ... Il ciclo non è un lusso ed è inammissibile che, nonostante le innumerevoli iniziative politiche e ...

Napoli, Jesolo, Tirolo: 3 hotel di charme per un'estate da ricordare Leggi anche › Dolce Vita alla scoperta dell'Italia: nasce il treno di lusso per un turismo lento Gradonna Mountain Resort, l'eco chalet in mezzo al bosco A poche ore dal confine italiano, ...

Un charity shop in mezzo alle vetrine extra lusso del Forte NoiTV - La vostra televisione Costa dei trabocchi: l’Abruzzo dei pescatori Circa 60 chilometri di costa abruzzese da spalancare gli occhi per la meraviglia: i trabocchi arredano il litorale da secoli, un tempo in qualità di “macchine da pesca”, oggi invece come location sosp ...

Arriva il ''Treno Dolce Vita'' per rilanciare il turismo in Sicilia Trenitalia, in collaborazione con Arsenale, ha lanciato il servizio di lusso ''Il treno della Doce Vita'' che viaggerà anche nei binari della Sicilia.

"Due milioni esono le donne italiane in situazione di povertà assoluta - sottolineano i Gd - ... Il ciclo non è uned è inammissibile che, nonostante le innumerevoli iniziative politiche e ...Leggi anche › Dolce Vita alla scoperta dell'Italia: nasce il treno diper un turismo lento Gradonna Mountain Resort, l'eco chalet inal bosco A poche ore dal confine italiano, ...Circa 60 chilometri di costa abruzzese da spalancare gli occhi per la meraviglia: i trabocchi arredano il litorale da secoli, un tempo in qualità di “macchine da pesca”, oggi invece come location sosp ...Trenitalia, in collaborazione con Arsenale, ha lanciato il servizio di lusso ''Il treno della Doce Vita'' che viaggerà anche nei binari della Sicilia.