“Il grandissimo rimpianto con Raffaella Carrà” La rivelazione di Pippo Baudo che spezza il cuore

(Di martedì 6 luglio 2021) Tra quanti hanno accolto con stupore la morte dell’iconicae hanno voluto omaggiarla di ricordi e parole di ammirazione non poteva mancare un altro grande personaggio che ha fatto la storia della tv,. Le parole diIl presentatore si è lasciato andare ai ricordi ai microfoni dell’Adnkronos: Sono immensamente scosso.è stata un’artista eccezionale, un’autodidatta straordinaria, io la conosco dagli inizi della sua carriera. Io non sono riuscito mai a fare un programma con lei, era l’unico rimprovero che le facevo ...

Advertising

infoitcultura : Morte Raffaella Carrà, il dramma di Pippo Baudo: 'Il mio unico grandissimo rimpianto', una rivelazione che fa male - Elle18134308 : Grandissimo colpo dell'Eintracht Frankfurt che si aggiudica Rafael Santos Borrè, ennesimo rimpianto di un calcio it… - ReTwitStorm_ita : “Il mio #Grandissimo #Rimpianto”. #Pippo #Baudo “#Affranto” per la #Morte di #Raffaella Carrà. E adesso più che mai… - zazoomblog : Il mio unico grandissimo rimpianto. Morte Raffaella Carrà il dramma di Pippo Baudo: una rivelazione che fa male -… -

Ultime Notizie dalla rete : grandissimo rimpianto

Io non sono riuscito mai a fare un programma con lei, era l'unico rimprovero che le facevo sempre, è il mio'. VIPPer lui ci sarà sempre un grande: ' La rimproveravo sempre di non aver mai fatto un programma insieme - afferma - Resterà un mio'.Mentre l'Italia continua a piangere l'improvvisa perdita di Raffaella Carrà che ieri 5 luglio ha scosso tutti, gli omaggi si moltiplicano."Ci voleva solo il suo talento per essere Raffaella Carrà. È stata l'ultima vera grande soubrette". Roma - Il ricordo di Pippo Baudo per la scomparsa a 78 anni della "regina della televisione italiana ...