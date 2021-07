Il gossip: Pier Silvio Berlusconi si allarga la famiglia, Totti confessione hot su Ilary, Gianni esce allo scoperto (Di martedì 6 luglio 2021) Berlusconi Ilary Blasi Totti Gianni Sperti – Solonotizie24Ancora una volta il mondo del gossip ha ricevuto il pubblico ei lettori con notizie che hanno lasciato i fan senza parole. Nel corso delle ultime settimane a tenere banco nel mondo del web troviamo l’ annuncio riguardante la famiglia Berlusconi , pronta ad ospitare una nuova vita, la confessione hot che Ilary Blasi ha rilasciato sul marito Francesco Totti e, infine, un ‘coming out’ fatto da Gianni Sperti. La famiglia ... Leggi su cityroma (Di martedì 6 luglio 2021)BlasiSperti – Solonotizie24Ancora una volta il mondo delha ricevuto il pubblico ei lettori con notizie che hanno lasciato i fan senza parole. Nel corso delle ultime settimane a tenere banco nel mondo del web troviamo l’ annuncio riguardante la, pronta ad ospitare una nuova vita, lahot cheBlasi ha rilasciato sul marito Francescoe, infine, un ‘coming out’ fatto daSperti. La...

OKalitera : Il gossip ci rende tutti curiosi. Però purtroppo attrae più di qualsiasi tormentone. Spero che, come ha detto Pie… - miogenerissimo_ : @Carmine0099 Appunto! Quindi siccome gli articoli sono idioti, cerchiamo di non alimentare noi la cosa e non dare i… - Carmine0099 : #prelemi Quello che mi fa incazzare è che per colpa di quelli che dovrebbero tutelarlo e appoggiarlo si è ritornato… - Blanc58516698 : Non ho intenzione di difendere ?? e la penso esattamente come tutti voi. Ma..penso che ci siano cose che vanno oltre… - Asiainside_ : La cosa che più mi dispiace, oltre al fattore umano, è che Pier si sta impegnando tantissimo per fare delle cose im… -