Il fenomeno degli smartrekker e il lavoro da remoto sostenibile (Di martedì 6 luglio 2021) Tempo fa uno spot di un noto gestore telefonico nazionale, dedicato al possibile futuro delle telecomunicazioni, in Italia, mostrava un chirurgo chiamato d’urgenza dal proprio ospedale durante il matrimonio della figlia mentre opera a distanza il paziente direttamente dal sagrato della chiesa, grazie a visori e altri futuristici sensori. Un esempio estremo di smartworking, che però rende l’idea delle possibilità che la tecnologia dà per lavorare. Sono sempre più le persone che decidono di fare smartworking in uffici-rifugi a più di milledue-milletrecento metri di altezza. Vista mozzafiato, aria pulita, sperando che la connessione non salti ogni due minuti. Essere ... Leggi su linkiesta (Di martedì 6 luglio 2021) Tempo fa uno spot di un noto gestore telefonico nazionale, dedicato al possibile futuro delle telecomunicazioni, in Italia, mostrava un chirurgo chiamato d’urgenza dal proprio ospedale durante il matrimonio della figlia mentre opera a distanza il paziente direttamente dal sagrato della chiesa, grazie a visori e altri futuristici sensori. Un esempio estremo di smartworking, che però rende l’idea delle possibilità che la tecnologia dà per lavorare. Sono sempre più le persone che decidono di fare smartworking in uffici-rifugi a più di milledue-milletrecento metri di altezza. Vista mozzafiato, aria pulita, sperando che la connessione non salti ogni due minuti. Essere ...

Advertising

NicolaPorro : ?? La pagliacciata degli #Azzurri in ginocchio, l'Europa che ci fotte 6 miliardi, gli orfani della #mascherina-bavag… - streekth : prima di facevano molte più hit ma orecchiabili e non pallose, ma penso che la qualità della musica sia aumentata c… - Andrea76426913 : @KSport24 Io personalmente non ho niente , spero che non torni però Non servirebbe a nulla , giocatore ormai finit… - TrasportiItalia : Come ogni estate, riparte la campagna @StradeAnas contro l'abbandono degli animali. Un fenomeno drammatico per i no… - MattiaFenice : @edoardofabbi @deporcdieu @Corriere Ma assolutamente non è l'ultimo degli stronzi, è il meglio che si trovi al mome… -