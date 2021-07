Il ‘discusso’ Ddl Zan approderà nell’aula di Palazzo Madama martedì prossimo, il 13 luglio (Di martedì 6 luglio 2021) Dunque il discusso Ddl Zan arriverà nell’aula di Palazzo Madama il13 luglio dopo che, nelle ore precedenti, il Senato ha bocciato il rinvio del testo al 22 luglio, come richiesto invece da Lega e Forza Italia. Il No ha toccato anche Fratelli d’Italia che aveva chiesto di non portare in Aula la legge. Una decisione che collima con tanti precedentemente espresso da M5s-Pd-Italia Viva e Leu. In proposito, a chiusura degli interventi che si sono susseguiti, sul tema, dopo gli interventi dei senatori, la presidente Casellati aveva chiesto una ulteriore riflessione, visto che “al di là di quanto chiesto da Fratelli d’Italia, le ... Leggi su italiasera (Di martedì 6 luglio 2021) Dunque il discusso Ddl Zan arriveràdiMadama il13dopo che, nelle ore precedenti, il Senato ha bocciato il rinvio del testo al 22, come richiesto invece da Lega e Forza Italia. Il No ha toccato anche Fratelli d’Italia che aveva chiesto di non portare in Aula la legge. Una decisione che collima con tanti precedentemente espresso da M5s-Pd-Italia Viva e Leu. In proposito, a chiusura degli interventi che si sono susseguiti, sul tema, dopo gli interventi dei senatori, la presidente Casellati aveva chiesto una ulteriore riflessione, visto che “al di là di quanto chiesto da Fratelli d’Italia, le ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Ddl Zan, il testo sarà discusso in Senato il 13 luglio #ddlzan - AlessioMelis97 : RT @diegovskij: Anni fa si tolse dalla legge Cirinnà riguardante le unioni civili ciò che concerneva la stepchild adoption per farla passar… - italiaserait : Il ‘discusso’ Ddl Zan approderà nell’aula di Palazzo Madama Senato martedì 13 luglio - krudesky : RT @AldoSciara: Il DDL Zan verrà discusso settimana prossima, finalmente dopo tanti anni l’Italia è vicina ad una legge di civiltà. - benjamn_boliche : RT @MediasetTgcom24: Ddl Zan, il testo sarà discusso in Senato il 13 luglio #ddlzan -