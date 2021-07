Il decesso di Raffaella Carrà non ha nulla a che fare con il vaccino anti-Covid (Di martedì 6 luglio 2021) Il 6 luglio 2021 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione via Facebook che chiedeva di verificare le informazioni contenute in un tweet del 5 luglio che affianca due diversi screenshot, tratti da alcuni articoli di giornale. Il primo è un articolo pubblicato il 28 dicembre 2020 dal Corriere dello Sport e intitolato “Raffaella Carrà: vaccino? Lo farò subito. Ecco perché”. Il secondo è invece stato pubblicato il 5 luglio 2021 da Sky Tg24 e riporta la notizia del decesso della cantante, ballerina, attrice e conduttrice televisiva italiana. Il tweet contiene anche un testo, scritto dal suo autore con tono ... Leggi su facta.news (Di martedì 6 luglio 2021) Il 6 luglio 2021 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione via Facebook che chiedeva di verificare le informazioni contenute in un tweet del 5 luglio che affianca due diversi screenshot, tratti da alcuni articoli di giornale. Il primo è un articolo pubblicato il 28 dicembre 2020 dal Corriere dello Sport e intitolato “? Lo farò subito. Ecco perché”. Il secondo è invece stato pubblicato il 5 luglio 2021 da Sky Tg24 e riporta la notizia deldella cantante, ballerina, attrice e conduttrice televisiva italiana. Il tweet contiene anche un testo, scritto dal suo autore con tono ...

