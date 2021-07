Il ddl Zan va al Senato il 13 luglio: ok dell’Aula con i voti di Pd, Leu, 5 Stelle e Italia Viva. Patuanelli attacca Renzi: “È peggio di Salvini” (Di martedì 6 luglio 2021) Il disegno di legge contro l’omotransfobia a prima firma del deputato Pd Alessandro Zan sarà discusso dall’Aula del Senato martedì 13 luglio. È stata confermata la scelta delle forze di maggioranza già presa nella capigruppo di aprile. La proposta del centrodestra (Forza Italia e Lega), caldeggiata da Casellati, era invece di rimandare il voto alla settimana successiva, ma è stata respinta. Sempre azzurri e leghisti avevano chiesto, nel pomeriggio, di rimandare la decisione sul calendario di 24 ore, proposta respinta da Pd, 5 Stelle e Leu: nemmeno la riunione di maggioranza convocata nel pomeriggio è servita a trovare un ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 6 luglio 2021) Il disegno di legge contro l’omotransfobia a prima firma del deputato Pd Alessandro Zan sarà discusso dall’Aula delmartedì 13. È stata confermata la scelta delle forze di maggioranza già presa nella capigruppo di aprile. La proposta del centrodestra (Forzae Lega), caldeggiata da Casellati, era invece di rimandare il voto alla settimana successiva, ma è stata respinta. Sempre azzurri e leghisti avevano chiesto, nel pomeriggio, di rimandare la decisione sul calendario di 24 ore, proposta respinta da Pd, 5e Leu: nemmeno la riunione di maggioranza convocata nel pomeriggio è servita a trovare un ...

