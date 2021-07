Il ddl Zan nelle mani dei “Ferragnez”. La sinistra senza più popolo si consola con le “celebrity” (Di martedì 6 luglio 2021) A Chiara Ferragni piace vincere facile. Diversamente non avrebbe scritto una storia su Instagram dal titolo “Che schifo che fate politici” con la faccia di Matteo Renzi. Vuoi mettere? La più gettonata influencer italiana contro il politico più impopolare. Lei, forte di 24 milioni di follower, contro lui ormai del tutto smunto nei sondaggi. Al centro della contesa, il ddl Zan, che la social celebrity vorrebbe fosse approvato oggi, e che il senatore di Rignano si è invece incaponito a modificare. Sulla carta non c’era partita, ma poi è finita con un “clamoroso al Cibali!“. E quando la signora Ferragni in Fedez ha realizzato che era stata suonata invece di suonarle, piuttosto ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 6 luglio 2021) A Chiara Ferragni piace vincere facile. Diversamente non avrebbe scritto una storia su Instagram dal titolo “Che schifo che fate politici” con la faccia di Matteo Renzi. Vuoi mettere? La più gettonata influencer italiana contro il politico più impopolare. Lei, forte di 24 milioni di follower, contro lui ormai del tutto smunto nei sondaggi. Al centro della contesa, il ddl Zan, che la socialvorrebbe fosse approvato oggi, e che il senatore di Rignano si è invece incaponito a modificare. Sulla carta non c’era partita, ma poi è finita con un “clamoroso al Cibali!“. E quando la signora Ferragni in Fedez ha realizzato che era stata suonata invece di suonarle, piuttosto ...

