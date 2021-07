Il Covid pesa per 150 milioni sui conti del Bayern Monaco (Di martedì 6 luglio 2021) Il Bayern Monaco fa i conti con la pandemia. Il club che milita in Bundesliga ha messo a referto 150 milioni di euro di mancati ricavi a causa dell’emergenza Coronavirus, come rivelato dal presidente del club, Herbert Hainer, in una conferenza per la presentazione di Oliver Kahn come nuovo amministratore delegato. L’assenza dei tifosi è L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di martedì 6 luglio 2021) Ilfa icon la pandemia. Il club che milita in Bundesliga ha messo a referto 150di euro di mancati ricavi a causa dell’emergenza Coronavirus, come rivelato dal presidente del club, Herbert Hainer, in una conferenza per la presentazione di Oliver Kahn come nuovo amministratore delegato. L’assenza dei tifosi è L'articolo

Advertising

TUTTOINTER : RT @CalcioFinanza: Il #Covid pesa per 150 milioni sui conti del #BayernMonaco - CalcioFinanza : Il #Covid pesa per 150 milioni sui conti del #BayernMonaco - sportli26181512 : #Finanza #Notizie Il Covid pesa per 150 milioni sui conti del Bayern Monaco: Il Bayern Monaco fa i conti con la pan… - HorecaNewsit : Food Industry Monitor: nel 2020 pesa l’effetto Covid, ma ripresa nel 2021 e 2022 a +6% annuo - Giornalepmi : Food Industry Monitor: nel 2020 pesa l’effetto Covid (-1%), ma ripresa nel 2021 e 2022 a +6% annuo -