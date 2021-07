Il Corriere della Sera su Insigne: "Carattere schivo e permaloso, è un brutto miscuglio" (Di martedì 6 luglio 2021) Lorenzo Insigne sta giocando due partite importantissime. L'Europeo, innanzitutto, che lo vedrà protagonista staSera in Italia-Spagna. E poi quella sul suo futuro, con il braccio di ferro con il Napoli sul contratto. L'accordo scade nel 2022, le due parti ancora si devono sedere al tavolo ma l'aria che tira non è delle migliori. Il Corriere della Sera traccia un profilo per capirne il motivo: "Insigne è sette centimetri più basso di Messi, due di Maradona. Ma non è per un dettaglio così che, spesso, i tifosi del Napoli lo fischiano. Anche questo ha pagato, e paga, ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 6 luglio 2021) Lorenzosta giocando due partite importantissime. L'Europeo, innanzitutto, che lo vedrà protagonista stain Italia-Spagna. E poi quella sul suo futuro, con il braccio di ferro con il Napoli sul contratto. L'accordo scade nel 2022, le due parti ancora si devono sedere al tavolo ma l'aria che tira non è delle migliori. Iltraccia un profilo per capirne il motivo: "è sette centimetri più basso di Messi, due di Maradona. Ma non è per un dettaglio così che, spesso, i tifosi del Napoli lo fischiano. Anche questo ha pagato, e paga, ...

