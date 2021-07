Il centrodestra schiera Bernardo a Milano e Maresca a Napoli

Leggi su ilmanifesto

(Di martedì 6 luglio 2021) «Ilè compatto» ripete da settimane Matteo Salvini ma per trovare la quadra sui sindaci la strada è stata lunga. Tra le principali città, mancavano ancora tre caselle:e Bologna. Ieri pomeriggio le prime due hanno trovato il candidato. A sfidare Beppe Sala sarà Luca, il direttore del reparto di Pediatria del Fatebenefratelli, ain campo il magistrato in aspettativa Catello. Mentre per Bologna la scelta dovrebbe arrivare oggi: in lizza l’imprenditore Fabio Battistini … Continua L'articolo proviene da il manifesto.