Il centrodestra ha scelto: sarà il primario Bernardo a sfidare Sala a Milano (Di martedì 6 luglio 2021) Fumata bianca dal vertice del centrodestra, Giorgia Meloni, Matteo Salvini e Silvio Berlusconi hanno scelto il candidato per il capoluogo meneghino: si tratta del primario di pediatria del Fatebenefratelli Luca Bernardo. «Come promesso il centrodestra si è mostrato unito e compatto nella scelta dei candidati alle prossime amministrative — ha commentato il leader della Lega Matteo Salvini al termine dell’incontro di Napoli sulle colonne de Il Corriere della Sera — . A Napoli sosterremo Catello Maresca, magistrato capace e con le idee chiare. A Milano, sosterremo un pediatra ma non solo, in ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 6 luglio 2021) Fumata bianca dal vertice del, Giorgia Meloni, Matteo Salvini e Silvio Berlusconi hannoil candidato per il capoluogo meneghino: si tratta deldi pediatria del Fatebenefratelli Luca. «Come promesso ilsi è mostrato unito e compatto nella scelta dei candidati alle prossime amministrative — ha commentato il leader della Lega Matteo Salvini al termine dell’incontro di Napoli sulle colonne de Il Corriere della Sera — . A Napoli sosterremo Catello Maresca, magistrato capace e con le idee chiare. A, sosterremo un pediatra ma non solo, in ...

