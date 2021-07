Advertising

you_trend : ?? #BREAKING Amministrative, a #Milano la coalizione di centrodestra candida il pediatra Luca #Bernardo - machitesap : Un grande P.M. anticamorra si candida come sindaco a #Napoli per i centrodestra... Centrodestra composto da 'forza… - ilmattinodisici : Il centrodestra candida Bernardo a Milano e Maresca a Napoli - casto_lorenzo : RT @you_trend: ?? #BREAKING Amministrative, a #Milano la coalizione di centrodestra candida il pediatra Luca #Bernardo - vivereitalia : Il centrodestra candida Bernardo a Milano e Maresca a Napoli -

Ultime Notizie dalla rete : centrodestra candida

Il Sole 24 ORE

"Sono contento dell'adesione convinta di tutte le forze politiche delal Progetto Napoli che da settimane vado propugnando in giro per una città sempre più sofferente ma con una grande ...ROMA " Secondo quanto si apprende, il vertice delha trovato l'accordo sulle candidature di Luca Bernardo a sindaco di Milano e di Catello Maresca a sindaco di Napoli. "Abbiamo deciso di candidare Catello Maresca, magistrato anti - ...06 luglio, 19:50 Italia Milano, la prima uscita del candidato del centrodestra: "Curero' la citta', corro per vincere" "Albertini vice? Decidera' la coalizione, tutti daranno una ...Ottenuta l’approvazione dei leader, manca solo l’ok definitivo sul nome proposto da Salvini. Bernardo è primario del Fatebenefratelli e già Ambrogino d’oro. Un sondaggio riservato lo darebbe addirittu ...