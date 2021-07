Il cancro uccide Axel Kahn, il medico che ha commosso la Francia annunciando la sua fine (Di martedì 6 luglio 2021) Il medico, genetista e saggista francese, Axel Kahn, è morto oggi all’età di 76 dopo una lunga lotta contro il cancro. Lo ha annunciato la Lega contro il cancro, di cui Kahn era stato presidente prima che la malattia lo costringesse alle dimissioni. “Morirò, presto” aveva scritto lo scorso maggio in un post su Facebook Axel Kahn in quello che viene considerato il suo addio. “Morirò, presto. Qualsiasi terapia curativa è ormai impossibile. Si può solo ridurre ragionevolmente il dolore. Ma sono come speravo: totalmente sereno. Sorrido quando i colleghi ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 6 luglio 2021) Il, genetista e saggista francese,, è morto oggi all’età di 76 dopo una lunga lotta contro il. Lo ha annunciato la Lega contro il, di cuiera stato presidente prima che la malattia lo costringesse alle dimissioni. “Morirò, presto” aveva scritto lo scorso maggio in un post su Facebookin quello che viene considerato il suo addio. “Morirò, presto. Qualsiasi terapia curativa è ormai impossibile. Si può solo ridurre ragionevolmente il dolore. Ma sono come speravo: totalmente sereno. Sorrido quando i colleghi ...

