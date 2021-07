Il Base di Milano primo locale d’Italia a dire stop al contante | accetterà solo pagamenti elettronici grazie alla partnership con Nexi

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 6 luglio 2021) Il, polo creativo dinell’ex sede dello stabilimento Ansaldo, diventa 100% cashless abolendo l’uso del. Come riporta SkyTg24, ilha firmato unacon, società leader per iin digitale, che prevede che tutti i servizi acquistabili dall’hub in zona Tortona, come biglietti per eventi, pernottamenti e consumazioni, vengano pagati soltanto in digitale. È ile in generale in Italia a muoversi in questazione. Con questa decisione, il ...