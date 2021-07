ID-ENTITY | +47% al debutto su AIM Italia

(Di martedì 6 luglio 2021) (Teleborsa) – ID-, MarTech Content Factory attiva nella produzione di contenuti omnichannel, ha chiuso il primo giorno di negoziazioni su AIMin rialzo del 47,18% a 2,502 euro per azione, rispetto a un prezzo di collocamento fissato a 1,70 euro. Nel corso della giornata sono state scambiate 554.000 azioni, per un controvalore pari a 1.445.729 euro. A fine seduta la capitalizzazione della società è pari a circa 18,7 milioni di euro, rispetto ad una capitalizzazione post money pari a circa 12,7 milioni di euro (Equity Value). (Foto: © Alessandro Landi 123RF)

ENTITY +47%

Teleborsa

