(Di martedì 6 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Della sua esperienza arimarranno poche immagini. Rimarrà, più che altro, il dubbio di cosa sarebbe potuto essere se la condizione fisica gli avesse permesso di disputare più dei 354 minuti, poco meno di quattro partite intere, con la maglia del, di certo, verrà ricordato come la grandedella stagione 2020/21, culminata con la retrocessione in serie B. Sprazzi di classe quelli mostrati dallo galiziano, per cifra tecnica uno dei migliori calciatori a disposizione di Filippo Inzaghi. Peccato che il fisico abbia ...

Advertising

anteprima24 : ** Iago Falque, primo giorno di 'scuola' al #Torino dopo la delusione ##Benevento ** - Gabo42820801 : RT @Pol_Granata: Iago Falque che si presenta biondo al raduno: - vendesiverdi : RT @Pol_Granata: Iago Falque che si presenta biondo al raduno: - Pol_Granata : Iago Falque che si presenta biondo al raduno: -

Ultime Notizie dalla rete : Iago Falque

Toro.it

Commenta per primo Dopo aver trascorso l'ultimo anno e mezzo lutano dal Torino , prima in prestito al Genoa poi al Benevento ,potrebbe ora tornare ad avere un ruolo di primo piano nella società granata. Lo spagnolo, infatti, è uno dei giocatori che Ivan Juric vuole valutare in ritiro. Il tecnico croato sa che le ...Ma non ci sono soltanto Belotti e Sirigu in questa situazione, anche Baselli, Rincon estanno per entrare nel loro ultimo anno di contratto. Poi ci sarebbe ancora Mandragora, il cui ...I giocatori rientrati dalle vacanze si sono sottoposti ai test sierologici e al tampone. Domani sarà la volta dei test fisici e da giovedì inizieranno ad ...TORINO - Il Toro prende il largo: da oggi inizia la stagione granata affidata a Ivan Juric, tecnico che ha preso il posto di quel Nicola capace di guadagnare la salvezza dopo l’infelice interregno aff ...