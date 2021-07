I voti senza senso della maturità italiana (Di martedì 6 luglio 2021) Stavo dando un’occhiata ai risultati della maturità diffusi dall’ufficio scolastico regionale della Lombardia. Sono dati ancora incompleti (alcuni istituti non hanno finito) ma stanno facendo gridare allo scandalo: l’esame senza scritti né commissari esterni è troppo facile, si dice, ci sono troppi voti alti, così non vale. Su oltre cinquantamila diplomati, il 12% ha passato l’esame col massimo. Il dato interessante secondo me però è un altro. I risultati dell’esame dovrebbero idealmente descrivere una gaussiana dagli estremi comparabili: in pochi prendono 60, altrettanti prendono 100, in mezzo quasi tutti ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 6 luglio 2021) Stavo dando un’occhiata ai risultatidiffusi dall’ufficio scolastico regionaleLombardia. Sono dati ancora incompleti (alcuni istituti non hanno finito) ma stanno facendo gridare allo scandalo: l’esamescritti né commissari esterni è troppo facile, si dice, ci sono troppialti, così non vale. Su oltre cinquantamila diplomati, il 12% ha passato l’esame col massimo. Il dato interessante secondo me però è un altro. I risultati dell’esame dovrebbero idealmente descrivere una gaussiana dagli estremi comparabili: in pochi prendono 60, altrettanti prendono 100, in mezzo quasi tutti ...

