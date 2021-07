Advertising

TizianaFerrario : Immagini delle donne afghane che a Ghor in #Afghanistan sfilano armate contro i talebani che stanno conquistando d… - ilpost : I talebani si stanno riprendendo l’Afghanistan - PaoloX68 : RT @ilpost: I talebani si stanno riprendendo l’Afghanistan - Fen_church : RT @ilpost: I talebani si stanno riprendendo l’Afghanistan - eriashh : RT @tuanonnainskate: i talebani stanno litigando dinuovo -

Ultime Notizie dalla rete : talebani stanno

E l'Amministrazione di Washington, finché imanterranno fede al loro impegno di non ... ed i negoziati interni di pace in fase di stallo,continuando ad espandere il loro raggio d'...... ospita una prigione dove sono detenuti circa 5mila sospetti. Ieri, parlando con i giornalisti nella base, il generale ha detto che secondo fonti concordanti i guerriglieri 'si...https://it.sputniknews.com/20210706/cina-grandi-piani-per-estendere-linfluenza-nellafghanistan-post-americano-12029068.html. Cina, grandi piani per estendere l'influenza nell'Afghanistan post-american ...Le autorità tagike hanno reso noto che i soldati delle forze afghane hanno attraversato il confine per sfuggire a un’offensiva talebana.