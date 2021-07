I nuovi video della «mattanza» a Santa Maria Capua Vetere: detenuti pestati mentre giocano a biliardino, altri buttati sulle scale (Di martedì 6 luglio 2021) Emergono nuovi documenti che testimoniano le violenze nei confronti dei detenuti nel carcere di Santa Maria Capua Vetere. Decine di operatori della Penitenziaria che accerchiano uno o due detenuti per volta: chi assesta un colpo alla testa, chi li prende a calci, chi li picchia sulla schiena o sulla nuca. Immagini che si vedono, scrive Repubblica, in uno dei nuovi video che testimoniano i violenti pestaggi del 6 aprile del 2020 nel carcere campano, e che è stato pubblicato in esclusiva sul sito del quotidiano. In alcuni ... Leggi su open.online (Di martedì 6 luglio 2021) Emergonodocumenti che testimoniano le violenze nei confronti deinel carcere di. Decine di operatoriPenitenziaria che accerchiano uno o dueper volta: chi assesta un colpo alla testa, chi li prende a calci, chi li picchia sulla schiena o sulla nuca. Immagini che si vedono, scrive Repubblica, in uno deiche testimoniano i violenti pestaggi del 6 aprile del 2020 nel carcere campano, e che è stato pubblicato in esclusiva sul sito del quotidiano. In alcuni ...

Advertising

repubblica : Esclusivo 'Operazione pulizia, non si è salvato nessuno'. Ecco i nuovi video dell''ignobile mattanza' in carcere - repubblica : ?? VIDEO Pestaggi in carcere, nuovi filmati testimoniano le violenze nell'istituto di Santa Maria Capua Vetere - matteosalvinimi : Stasera abbiamo inaugurato una nuova sede a Bari insieme a tanti cittadini che hanno anche firmato ai gazebo per i… - Sanson538 : Pestaggi in carcere, nuovi video da Santa Maria Capua Vetere - Open_gol : I nuovi video emersi sulle violenze nel carcere di Santa Maria Capua Vetere -

Ultime Notizie dalla rete : nuovi video Carcere di Santa Maria Capua Vetere, nuovi video esclusivi dei pestaggi Giocano al biliardino, parlano fra loro, ignorano cosa sta per accadere di lì a poco. Poi, la scena cambia: sono le ore 15 del 6 aprile 2020 , giorno dei pestaggi degli agenti nel carcere di . Nell'...

Succession 3: il trailer dei nuovi episodi mostrano Kendall contro Logan Succession 3 arriverà sugli schermi di HBO in autunno e il trailer regala le prime scene dello scontro tra Kendall e Logan Roy. Nel video si assiste al figlio del miliardario mentre inizia a difendere se stesso dalle azioni del padre, cercando inoltre di convincere gli altri membri della famiglia a sostenerlo. Shiv potrebbe quindi ...

Carcere di Santa Maria Capua Vetere, nuovi video esclusivi dei pestaggi ilmattino.it Amsterdam, agguato in pieno centro In fin di vita il reporter più celebre Un colpo in testa per Peter R. de Vries: per decenni si è occupato di criminalità organizzata in Olanda. È stato più volte minacciato di morte ...

Succession 3: il trailer dei nuovi episodi mostrano Kendall contro Logan Gli episodi di Succession 3 arriveranno in autunno sugli schermi di HBO e il trailer regala le prime anticipazioni sulla lotta tra Kendall e Logan Roy. Succession 3 arriverà sugli schermi di HBO in au ...

Giocano al biliardino, parlano fra loro, ignorano cosa sta per accadere di lì a poco. Poi, la scena cambia: sono le ore 15 del 6 aprile 2020 , giorno dei pestaggi degli agenti nel carcere di . Nell'...Succession 3 arriverà sugli schermi di HBO in autunno e il trailer regala le prime scene dello scontro tra Kendall e Logan Roy. Nelsi assiste al figlio del miliardario mentre inizia a difendere se stesso dalle azioni del padre, cercando inoltre di convincere gli altri membri della famiglia a sostenerlo. Shiv potrebbe quindi ...Un colpo in testa per Peter R. de Vries: per decenni si è occupato di criminalità organizzata in Olanda. È stato più volte minacciato di morte ...Gli episodi di Succession 3 arriveranno in autunno sugli schermi di HBO e il trailer regala le prime anticipazioni sulla lotta tra Kendall e Logan Roy. Succession 3 arriverà sugli schermi di HBO in au ...