Hunger Games Il canto della rivolta – Parte 1: il film con Jennifer Lawrence che va in onda martedì 6 luglio 2021 (Di martedì 6 luglio 2021) martedì 6 luglio 2021 inizia la Parte finale del ciclo che Italia1 ha dedicato alla fortunata saga campione di incassi di Hunger Games. La prima Parte del terzo capitolo dal titolo Hunger Games – il canto della rivolta andrà in onda a partire dalle 21:20 sul canale Mediaset e preparerà i telespettatori al grand finale che andrà in onda il giorno dopo sempre su Italia1. La trama, il cast e le curiosità della pellicola ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 6 luglio 2021)inizia lafinale del ciclo che Italia1 ha dedicato alla fortunata saga campione di incassi di. La primadel terzo capitolo dal titolo– ilandrà ina partire dalle 21:20 sul canale Mediaset e preparerà i telespettatori al grand finale che andrà inil giorno dopo sempre su Italia1. La trama, il cast e le curiositàpellicola ...

