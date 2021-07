Hrw, Cina condanna 4 monaci tibetani per 'reati discutibili' (Di martedì 6 luglio 2021) Le autorità cinesi nella regione autonoma del Tibet (Tar) "hanno perseguito quattro monaci condannati fino a 20 anni di carcere per reati discutibili". Lo denuncia Human Rights Watch in un rapporto, ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 6 luglio 2021) Le autorità cinesi nella regione autonoma del Tibet (Tar) "hanno perseguito quattroti fino a 20 anni di carcere per". Lo denuncia Human Rights Watch in un rapporto, ...

