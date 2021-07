(Di martedì 6 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento- Il Sindaco Clemente, a margine dell’incontro per onorare la promozione del Benevento 5, ha voluto rispondere alle polemiche che si sono innescate dopo la decisioneRegione dire un finanziamento di circa 12 milioni di Euro per realizzare un intervento disocial in contrada Capodimonte. Secondola responsabilità deldi questo progetto deve essere esclusivamente addossata all’impresa assegnatariaconcessione, ovvero Pessina Costruzioni, che è in ...

anteprima24 : ** Housing sociale, Mastella: 'Le ragioni della revoca stanno nel fallimento della ditta aggiudicataria' **… - NTR24 : Housing sociale, Basile (CiviCa): “Necessario piano di edilizia concreto” - paolapierotti : RT @LegacoopAb: Il #NewEuropeanBauhaus secondo gli abitanti Immagina assieme a noi la #casa del #futuro! Compila il questionario e aiutaci… - ilvaglio1 : Luigi Boccalone: housing sociale, altro capitolo del libro dei sogni di Mastella #capodimontebenevento… - anteprima24 : ** Housing sociale Capodimonte, De Stasio bacchetta sia Pepe che Mastella ** -

Ultime Notizie dalla rete : Housing sociale

NTR24

Il progetto di Redo Sgr prevede che i 18 piani della Torre lasceranno il posto a sei edifici con 270 appartamenti di nuova concezione: in classe A, in parte affittati in, in parte ......per le giovani coppie, una scuola di formazione per educatori e caregiver ed infine delle residenze protette per gli anziani. Dal Comune al momento però le bocche sono cucite ed il ...BUDOIA – Una relazione intensa con la comunità di appartenenza e la continua tessitura di legami con le giovani generazioni del territorio. Si potrebbe riassumere così il nuovo progetto di domiciliari ...L'Unione lancia la piattaforma europea per le persone senza dimora, numero cresciuto del 70% negli ultimi anni. La situazione in Italia ...