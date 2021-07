“Ho il cancro, ho paura”, drammatico annuncio di Mark Hoppus: la confessione gela tutti (Di martedì 6 luglio 2021) Mark Hoppus ha annunciato ai suoi sostenitori di social di avere il cancro, drammatica confessione: le sue parole gelano davvero tutti. Un vero e proprio annuncio clamoroso, quello che, esattamente il 24 Giugno, Mark Hoppus ha condiviso con i suoi numerosi sostenitori. Con un messaggio scritto su Twitter, la star della seguitissima ed amatissima band musicale L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di martedì 6 luglio 2021)ha annunciato ai suoi sostenitori di social di avere il, drammatica: le sue paroleno davvero. Un vero e proprioclamoroso, quello che, esattamente il 24 Giugno,ha condiviso con i suoi numerosi sostenitori. Con un messaggio scritto su Twitter, la star della seguitissima ed amatissima band musicale L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

Marco07267236 : RT @renatopetrolat2: @d_essere RICORDIAMOCI CHE SONO STATI TUTTI LIBERI. UN VACCINO SPERIMENTALE. GLI HA DETTO DI FARLO SUBITO. LA PAURA? L… - renatopetrolat2 : @d_essere RICORDIAMOCI CHE SONO STATI TUTTI LIBERI. UN VACCINO SPERIMENTALE. GLI HA DETTO DI FARLO SUBITO. LA PAURA… - Brownfox_51 : 'La morte non mi fa paura, so che vincerà lei, ma mi avrà con un piccolo sorriso ironico sulle labbra” Queste paro… - xvalespx : RT @scuccimatte: Le vite umane che si perdono per mancate o rinviate visite di screening non fanno paura? Esiste solo il COVID? Ora anche b… - scuccimatte : Le vite umane che si perdono per mancate o rinviate visite di screening non fanno paura? Esiste solo il COVID? Ora… -