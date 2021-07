Highlights e gol Italia-Spagna 1-1 (5-4 dopo rigori): semifinale Euro 2020 (VIDEO) (Di martedì 6 luglio 2021) Il VIDEO dei gol e degli Highlights di Italia-Spagna, match valevole per la semifinale di Euro 2020. A Wembley gli spagnoli giocano alla grande, sprecano un paio di palle gol clamorose ma sono gli azzurri a passare in vantaggio grazie ad una meraviglia di Federico Chiesa. I ragazzi di Luis Enrique non demordono, non concretizzano un colpo di testa a botta sicura di Oyarzabal ma poi pareggiano a dieci dalla fine grazie ad Alvaro Morata. Nei supplementari la tensione attanaglia le due squadre: poche occasioni, se non qualche mischia. Si va ai rigori dove gli ... Leggi su sportface (Di martedì 6 luglio 2021) Ildei gol e deglidi, match valevole per ladi. A Wembley gli spagnoli giocano alla grande, sprecano un paio di palle gol clamorose ma sono gli azzurri a passare in vantaggio grazie ad una meraviglia di Federico Chiesa. I ragazzi di Luis Enrique non demordono, non concretizzano un colpo di testa a botta sicura di Oyarzabal ma poi pareggiano a dieci dalla fine grazie ad Alvaro Morata. Nei supplementari la tensione attanaglia le due squadre: poche occasioni, se non qualche mischia. Si va aidove gli ...

